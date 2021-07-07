Александр Котов: Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Всероссийским днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов подчеркнул, что любовь – одно из лучших и возвышенных человеческих чувств. «Она невозможна без проявления преданности и милосердия, верности и заботы, душевного тепла, жертвенности и доброты. Делиться с близкими самым дорогим, отдавать себя, но при этом не растрачиваться, наполнять жизнь смыслом и становиться духовно богаче – в этом кроется истинное предназначение и сила любви», - сказал он.
«Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие! Пусть удача сопутствует всем благим начинаниям!» - пожелал Александр Котов.