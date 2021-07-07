Общество

Александр Котов: Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Всероссийским днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Истоки праздника связаны с православием – с давних времен на Руси 8 июля чествовали святых покровителей семейного счастья, супружеской любви и верности Петра и Февронию Муромских. Сегодня День любви, семьи и верности вышел за рамки религиозных традиций – праздник получил государственный статус и пропагандирует семейные ценности», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что любовь – одно из лучших и возвышенных человеческих чувств. «Она невозможна без проявления преданности и милосердия, верности и заботы, душевного тепла, жертвенности и доброты. Делиться с близкими самым дорогим, отдавать себя, но при этом не растрачиваться, наполнять жизнь смыслом и становиться духовно богаче – в этом кроется истинное предназначение и сила любви», - сказал он.

«Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие! Пусть удача сопутствует всем благим начинаниям!» - пожелал Александр Котов.