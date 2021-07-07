Общество

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся с середины августа

Прием заявлений на единовременную выплату по 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет откроется 15 июля, сами выплаты будут осуществляться с 16 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста… Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа»,— сказал Котяков на совещании у президента России Владимира Путина.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для малообеспеченных семей с 1 августа назначены на 1,3 млн детей, в общем они направляются на 4,1 млн детей, пояснил Котяков. На выплаты одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, планируется выделить более 36 млн рублей.

Новые социальные выплаты были предложены Владимиром Путиным во время апрельского послания парламенту. Выплаты также будут осуществляться на детей, которые пойдут в первый класс, и людей старше 18 лет, которые из-за ограничений по здоровью учатся в школе. Премьер Михаил Мишустин поручил до 17 августа представить доклад о выплате.