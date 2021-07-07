Общество

В псковском следственном комитете чествуют семейные пары следователей

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области состоялось чествование трех супружеских пар, чьи половинки работают в ведомстве, по случаю первого семейного юбилея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

С такой инициативой впервые выступил руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

«Каждый год в жизни семейной пары наступает приятный момент – День рождения семьи. Первый юбилей приходится на десятилетие совместной жизни. Его принято называть розовым, в честь цветка – роза. Ведь именно роза является символом любви, напоминая супругам об их чувствах», - отметили в пресс-службе следственного управления.

Отмечая важность института семьи, семейных ценностей как залога будущего России, Петр Крупеня вручил молодым юбилярам поздравительные адреса и пожелал доброго здоровья, семейного тепла и уюта, внимания и взаимной любви!