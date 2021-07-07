Общество

Николай Козловский поздравил великолучан с Днем семьи

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил местных жителей с Днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Благоверные святые Петр и Феврония Муромские, день памяти которых отмечается 8 июля, являются примером самоотверженной любви и верности друг другу для всех поколений жителей России», - обратился к великолучанам Николай Козловский.

Глава города подчеркнул, что семья – это основа общества, и именно в крепких, дружных семьях сохраняются духовно-нравственные и культурные традиции народа, воспитывается любовь к Родине, уважение к старшим, трудолюбие и ответственность.

«Поэтому сегодня защита семейных ценностей, благополучие семьи, охрана материнства и детства являются приоритетными направлениями внутренней политики Российской Федерации. Благодаря инициативам главы государства Владимира Владимировича Путина, целенаправленной работе органов власти всех уровней в нашей стране обеспечиваются серьезные меры поддержки семей с детьми и материнства, с успехом реализуется национальный проект "Демография" и федеральные целевые программы», - сказал Николай Козловский.

По словам главы города, в Великих Луках бережно относятся к исконным семейным традициям нашего народа, уважают семьи, где царят взаимопонимание и любовь, забота друг о друге, детях и старшем поколении. Именно такие семьи должны быть примером для молодого поколения великолучан, чтобы в городе с каждым годом увеличивалось число счастливых семейных союзов и появлялось все больше маленьких горожан.

«Уважаемые великолучане! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие, взаимопонимание и мир! Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и счастья! Добра и процветания нашему городу Великие Луки и всем его жителям!», - выступил Николай Козловский.