Общество

С середкинской колонии взыскали компенсацию морального вреда в пользу осужденного

Псковский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению к исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области о взыскании компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина обратился в суд с исковым заявлением к колонии о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей. В обосновании он указал, что прибыл в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области в селе Середка Псковского района для отбывания наказания по приговору Псковского городского суда, которым он осужден к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В колонии мужчину трудоустроили. В период работы он получил производственную травму, в результате которой был причинен вред здоровью в виде ампутации правой фаланги пальца и нескольких рваных ран большого пальца. Так, мужчина утратил трудоспособность на 10%. При этом ему не оказали психологическую помощь в виде реабилитации. Истец также указал, что в связи с причиненной травмой он испытывал постоянную депрессию из-за своей неполноценности, ограниченности жизнедеятельности.

«Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего», - пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд постановил исковые требования истца удовлетворить частично. С исправительной колонии №4 в пользу мужчины взыскали компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, отказав в остальной части иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.