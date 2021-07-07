Общество

Гости Изборска рискуют быть укушенными змеями

Активность змей повысилась в деревне Изборск Печорского района в связи с жаркой погодой. Как сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте», рептилии могут выползать на открытые пространства и сосредотачиваться вблизи водоемов.

Фото: pixabay.com

«На своем пути вы можете встретить ужа, медянку и гадюку. Первые два вида не представляют серьезной опасности для человека, что нельзя сказать о гадюке. Укус ее является ядовитым», - говорится в сообщении.

Гостям и жителям Изборска напомнили, что во время прогулки на природе нужно внимательно смотреть под ноги, особенно утром, когда змеи еще медлительные. «Также стоит выбирать высокую и плотную обувь. Если встречи со змеей избежать не удалось, лучше без резких движений медленно отойти от нее», - добавили в музее-заповеднике.