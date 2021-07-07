Общество

Председатель Псковского облсовпрофа пожелал всем хранить и преумножать свои семьи

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано на сайте Псковского облсовпрофа.

«Дорогие друзья! 8 июля – самый теплый и любимый праздник, День семьи! Я желаю каждому быть любимым и любить, хранить и преумножать свои семьи! Профсоюз – это одна большая дружная семья! С праздником», – поздравил Игорь Иванов. По его убеждению, «такие общечеловеческие ценности как семья, любовь, нежность и верность очень важны в нашей жизни». «Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для воспитания детей», - заметил руководитель облсовпрофа.

Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области еще в середине 1990-х годов, но инициатива об учреждении нового государственного праздника – всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.