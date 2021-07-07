Общество

Меры профилактики бездомности проработают в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минтруду России (А. О. Котяков), МВД России (В. А. Колокольцев) по компетенции проработать вопрос о целесообразности разработки проекта комплекса мер (дополнительных мер), направленных на развитие системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определенного места жительства, включая необходимость уточнения понятия "гражданин без определенного места жительства"», - говорится в документе.

Ведомства также разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.

Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный найм жилья, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минстрою России (И. Э. Файзуллин), Минфину России (А. Г. Силуанов) проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина», - говорится в документе.

Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.

Татьяна Голикова поручила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью, а также проработать вопрос об изменении размера госпошлины для получения нового паспорта такими людьми, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минздраву России (М. А. Мурашко) совместно с ФОМС (Е. Е. Чернякова) при участии Минтруда России (А. О. Котяков) разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента (порядка) межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания», - говорится в документе.

Работа должна быть завершена до 30 октября.

Минфину и МВД поручено проработать вопрос об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным взамен утраченных или пришедших в негодность.