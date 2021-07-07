Общество

Александр Братчиков: Семья, любовь и верность наполняют нашу жизнь смыслом

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил жителей областного центра Днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Эти главные ценности наполняют нашу жизнь смыслом, позволяют в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды и проблемы, сделать жизнь эмоциональной и духовно наполненной. Семья – это родной дом, где царят забота и взаимное уважение, это близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к развитию. Семья формирует мировоззрение человека, определяет его жизненные ценности, хранит наследие предков, традиции и обычаи», - отметил глава городской администрации.

Александр Братчиков выразил искреннюю признательность всем родителям, достойно воспитывающим как своих, так и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью.

«Храните семейный уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, цените каждое мгновенье проведенное вместе. Пусть ваши дети растут здоровыми, добрыми и жизнерадостными, а лица близких людей и любимых искрятся счастливыми улыбками. Мира и благополучия вам, взаимопонимания, крепкого здоровья семейного счастья!» - добавил он.