Коронавирусом в Псковской области заразились еще 147 человек

Еще 147 человек заразились коронавирусом в Псковской области. За все время пандемии в регионе заболели 40844 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
За сутки в регионе выздоровели 112 пациентов, всего — 33784. Умерли за сутки 3 человека, общее количество скончавшихся достигло 494 человек. В регионе за сутки провели 1517 исследований на коронавирус, за сутки - 428710.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 14803
- Великие Луки – 6678
- Бежаницкий район - 398
- Великолукский район – 904
- Гдовский район – 654
- Дедовичский район – 883
- Дновский район - 332
- Красногородский район – 255
- Куньинский район – 358
- Локнянский район - 284
- Невельский район – 1557
- Новоржевский район – 512
- Новосокольнический район – 1043
- Опочецкий район – 955
- Островский район – 1981
- Палкинский район – 430
- Печорский район – 745
- Плюсский район – 628
- Порховский район – 1263
- Псковский район – 3379
- Пустошкинский район – 410
- Пушкиногорский район - 463
- Пыталовский район – 513
- Себежский район – 651
- Стругокрасненский район – 459
- Усвятский район – 260
- Иногородние (с 30.12.2020) — 46.