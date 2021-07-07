Общество

Коронавирусом в Псковской области заразились еще 147 человек

Еще 147 человек заразились коронавирусом в Псковской области. За все время пандемии в регионе заболели 40844 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

За сутки в регионе выздоровели 112 пациентов, всего — 33784. Умерли за сутки 3 человека, общее количество скончавшихся достигло 494 человек. В регионе за сутки провели 1517 исследований на коронавирус, за сутки - 428710.

Статистика по муниципалитетам: