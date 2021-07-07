Общество

Псковские власти развеяли слухи, что люди без прививки от COVID-19 не смогут покупать алкоголь

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев развеял распространяющиеся в TikTok слухи о том, что люди без прививки от коронавируса не смогут покупать в магазинах продукты и алкоголь.

«Среди организаций, осуществляющих розничную торговлю алкоголем на территории региона, а также среди организаций торговли подобных ограничений нет», - цитирует его официальный Telegram-канал региона.

Жителей региона призывают проверять информацию и ориентироваться в подобных вопросах и ситуациях на официальные источники информации.