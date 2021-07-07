Общество

С начала сезона в Псковской области клещи покусали 1555 человек

С начала сезона в Псковской области клещи покусали 1555 человек. За неделю с 30 июня по 6 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 87 человек, из них 16 детей. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 27,2%, а количество детей (383 человека с начала сезона) снизилось на 30,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обратившихся снизилось на 18,16%, из них количество обратившихся детей снизилось на 38,4%.

В 2021 году в Псковской области привились против клещевого вирусного энцефалита 1224 человека, в том числе 24 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 1148 клещей, снятых с пострадавших (1125 клещей) и с природных биотопов (23). Из них исследовали на клещевой вирусный энцефалит – 1148 клещей, на иксодовый клещевой боррелиоз – 837, на моноцитарный эрлихиоз человека – 837, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 832.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,17%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 27,7%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,4%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,12%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9.00 до 12.00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.