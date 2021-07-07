Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планово и без рисков
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
в отпуск при параде
третья смена в «Солнечном»
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 07.07.2021 15:562 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 08.07.2021 12:520 Псковичам напомнили об опасности купания в неотведенных для этого местах 08.07.2021 12:440 В России могут разрешить покупку транспорта на средства от маткапитала 08.07.2021 12:400 Сергей Колосов: На 2-м округе с пониманием относятся к спилу старых деревьев 08.07.2021 12:290 Вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности обсудили в Пскове 08.07.2021 12:100 С начала сезона в Псковской области клещи покусали 1555 человек
 
 
 
Самое популярное 03.07.2021 20:2910 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 05.07.2021 11:235 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 06.07.2021 10:428 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Колосов: На 2-м округе с пониманием относятся к спилу старых деревьев

08.07.2021 12:40|ПсковКомментариев: 0

Жители 2-го избирательного округа Пскова с пониманием относятся к тому, что старые деревья отживают свой век и их приходится пилить. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов, рассказывая о том, как решаются актуальные для данной территории проблемы.

«Главный объект — улица Бастионная, это «ворота» нашего города. Работа завершены, идет приемка. Теперь улица выглядит очень красиво, а до этого - из рук вон плохо. Ездить по ней было не безопасно, было очень много жалоб, - рассказал гость студии. - Плюс старые деревья, к счастью их выпилили, и местные жители, которые раньше жили из-за них в полумраке, теперь довольны».

По словам Сергея Колосова, жители 2-го округа «с пониманием относятся к тому, что деревья отживают свой век и их приходится пилить». «Тополя посажены десятки лет назад и представляют опасность, так как могут упасть при большом ветре», - констатировал депутат.

Говоря о решении проблем округа, он также напомнил о начавшемся ремонте 1-й Поселочной улицы. Жители микрорайоне просили ее сделать еще 4 года назад, когда Сергей Колосов избирался в гордуму, и теперь благодарят власти за то, что, наконец-то, здесь будет хорошая дорога.

В завокзальном районе, по словам депутата, за 4 года отремонтировано 4 дворовых территории. Ряд проблем на 2-м округе удалось решить при непосредственном участии главы города Елены Полонской, которая вместе с Сергеем Колосовым регулярно выезжала на округ. Массовых обращений по газификации со стороны жителей округа нет, добавил депутат.

Сергей Колосов также выразил благодарность сотрудникам администрации города, которые адекватно реагируют на жалобы со стороны псковичей и стараются качественно их отработать. «Администрация всегда присутствует на выездах, у меня как депутата нет проблем во взаимодействии с администрацией — я могу зайти в любой кабинет и обсудить вопрос с колес», - заключил гость студии.

Теги: #ремонт дорог #благоустройство #Гордума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 564 человека
08.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 08.07.2021, 12:520 Псковичам напомнили об опасности купания в неотведенных для этого местах 08.07.2021, 12:440 В России могут разрешить покупку транспорта на средства от маткапитала 08.07.2021, 12:400 Сергей Колосов: На 2-м округе с пониманием относятся к спилу старых деревьев
08.07.2021, 12:290 Вопросы информирования населения о преступлениях террористической направленности обсудили в Пскове 08.07.2021, 12:100 С начала сезона в Псковской области клещи покусали 1555 человек 08.07.2021, 12:080 Пушкиногорцу не дали сдать украденную мясорубку на металлолом 08.07.2021, 12:073 Из торгового комплекса в Пскове эвакуировали всех посетителей. ВИДЕО
08.07.2021, 12:000 Меры профилактики бездомности проработают в России 08.07.2021, 11:520 «Сообразим на троих»: Какой хозяин нужен Пскову? 08.07.2021, 11:491 Псковские власти развеяли слухи, что люди без прививки от COVID-19 не смогут покупать алкоголь 08.07.2021, 11:480 Сломавшийся «Дэу Матиз» занял 1,5 полосы на мосту 50-летия Октября в Пскове
08.07.2021, 11:470 Александр Братчиков: Семья, любовь и верность наполняют нашу жизнь смыслом 08.07.2021, 11:464 Коронавирусом в Псковской области заразились еще 147 человек 08.07.2021, 11:431 Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с ковидной пневмонией 08.07.2021, 11:360 К исправительным работам приговорили великолучанку за продажу алкоголя подросткам
08.07.2021, 11:350 Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области 08.07.2021, 11:281 На Сиреневом бульваре в Пскове стало безопаснее 08.07.2021, 11:210 Председатель Псковского облсовпрофа пожелал всем хранить и преумножать свои семьи 08.07.2021, 11:120 С середкинской колонии взыскали компенсацию морального вреда в пользу осужденного
08.07.2021, 11:031 Псковские депутаты обсудили повышение платы за содержание жилого помещения 08.07.2021, 10:540 Николай Козловский: Великолукская «Юнармия» набирает силу 08.07.2021, 10:480 Псковские росгвардейцы «оставили» 51-летнего вора без выпивки и закуски 08.07.2021, 10:401 До +34°C ожидается в Псковской области 9 июля
08.07.2021, 10:390 «Гайд-парк»: Передадут ли псковские бани в концессию? 08.07.2021, 10:280 Дорогу у границы с Эстонией отремонтируют в рамках нацпроекта 08.07.2021, 10:280 Водитель мопеда в Пыталово повторно попался полицейским нетрезвым за рулем 08.07.2021, 10:180 Гости Изборска рискуют быть укушенными змеями
08.07.2021, 10:172 В Псковской области 37,5% супружеских пар имеют детей 08.07.2021, 10:120 Почему 1 сентября моглинские первоклассники пойдут в ясли? 08.07.2021, 10:091 «Шевроле» и «Шкода» совершили боковое столкновение на Чудской 08.07.2021, 10:030 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за сутки
08.07.2021, 10:000 В отпуск при параде. ЛОНГРИД 08.07.2021, 09:520 Николай Козловский поздравил великолучан с Днем семьи 08.07.2021, 09:471 Более 1,2 тыс. военнослужащих десантировано в ходе учения под Псковом 08.07.2021, 09:350 Жилой дом сгорел в Новом Изборске
08.07.2021, 09:242 В псковском следственном комитете чествуют семейные пары следователей 08.07.2021, 09:220 Себестоимость молока может увеличиться из-за жары 08.07.2021, 09:200 Четыре раза поджигали за ночь мусорные контейнеры на одной улице в Великих Луках 08.07.2021, 09:060 Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся с середины августа
08.07.2021, 08:500 Бесхозные постройки загорелись на улице Пескарева в Великих Луках. ВИДЕО 08.07.2021, 08:324 Владимир Путин призвал при создании транспортных объектов «притапливать» любовь к деньгам 08.07.2021, 08:150 Роспотребнадзор рекомендует не купаться в фонтанах 08.07.2021, 08:000 Александр Котов: Пусть в семьях царят мир, счастье и согласие
08.07.2021, 07:4511 Эксперт: Жара отягощает течение коронавируса 08.07.2021, 07:290 Систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут скорректировать в России 08.07.2021, 07:150 24 удара ножом: псковичку будут судить за убийство собутыльника 08.07.2021, 07:001 В мире не наблюдают тромбообразования после «Спутника V»
08.07.2021, 00:452 Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу 07.07.2021, 22:212 Архивисты опубликовали документ о зверствах нацистов в Псковской области 07.07.2021, 22:000 В Пскове продолжается установка контейнеров для сортировки мусора 07.07.2021, 21:300 Очаг африканской чумы свиней выявили в Дедовичском районе
07.07.2021, 21:201 Псковский бизнес может рассчитывать на помощь по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом 07.07.2021, 21:004 Александр Братчиков проконтролировал ремонт дорог в Пскове 07.07.2021, 20:400 В Госдуме напомнили о штрафах за непредустановленную «Марусю» 07.07.2021, 20:296 Выездная вакцинация от COVID-19 пройдет в Пскове 8 и 9 июля
07.07.2021, 20:160 МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата 07.07.2021, 20:000 Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду 07.07.2021, 19:521 В Псковском бизнес-инкубаторе действует услуга аренды рабочего места 07.07.2021, 19:490 Движение автомобилей затруднено на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП
07.07.2021, 19:244 Интерактив: Хватит быть свиньями! 07.07.2021, 19:120 В Исландии подвели итог многолетнего эксперимента по сокращению рабочей недели 07.07.2021, 19:000 Омбудсмен и облизбирком подписали соглашение о сотрудничестве 07.07.2021, 18:410 Более 9 миллиардов рублей поступило в бюджет Псковской области за полгода
07.07.2021, 18:211 Псковским предпринимателям предлагают возместить затраты на выставочную деятельность 07.07.2021, 18:145 Встреча под липами 07.07.2021, 18:110 Трех арбитражных управляющих дисквалифицировали в Псковской области 07.07.2021, 18:020 Более 13 км прибрежных территорий расчистили в Псковской области по нацпроекту
07.07.2021, 17:440 Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями не реже раза в год 07.07.2021, 17:380 В Псковской области возбудили первое уголовное дело, связанное с нарушениями в сфере борьбы с COVID-19 07.07.2021, 17:324 Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса 07.07.2021, 17:258 Стало известно, кто заработал на коронавирусе в Псковской области
07.07.2021, 17:170 200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 07.07.2021, 17:087 Роспотребнадзор предложил проводить конкурс по отнесению регионов к свободным от COVID-19 07.07.2021, 16:580 В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым 07.07.2021, 16:4026 Псковичам предлагают сфотографироваться с прививочным сертификатом для флешмоба
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.