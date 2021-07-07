Общество

Сергей Колосов: На 2-м округе с пониманием относятся к спилу старых деревьев

Жители 2-го избирательного округа Пскова с пониманием относятся к тому, что старые деревья отживают свой век и их приходится пилить. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов, рассказывая о том, как решаются актуальные для данной территории проблемы.

«Главный объект — улица Бастионная, это «ворота» нашего города. Работа завершены, идет приемка. Теперь улица выглядит очень красиво, а до этого - из рук вон плохо. Ездить по ней было не безопасно, было очень много жалоб, - рассказал гость студии. - Плюс старые деревья, к счастью их выпилили, и местные жители, которые раньше жили из-за них в полумраке, теперь довольны».

По словам Сергея Колосова, жители 2-го округа «с пониманием относятся к тому, что деревья отживают свой век и их приходится пилить». «Тополя посажены десятки лет назад и представляют опасность, так как могут упасть при большом ветре», - констатировал депутат.

Говоря о решении проблем округа, он также напомнил о начавшемся ремонте 1-й Поселочной улицы. Жители микрорайоне просили ее сделать еще 4 года назад, когда Сергей Колосов избирался в гордуму, и теперь благодарят власти за то, что, наконец-то, здесь будет хорошая дорога.

В завокзальном районе, по словам депутата, за 4 года отремонтировано 4 дворовых территории. Ряд проблем на 2-м округе удалось решить при непосредственном участии главы города Елены Полонской, которая вместе с Сергеем Колосовым регулярно выезжала на округ. Массовых обращений по газификации со стороны жителей округа нет, добавил депутат.

Сергей Колосов также выразил благодарность сотрудникам администрации города, которые адекватно реагируют на жалобы со стороны псковичей и стараются качественно их отработать. «Администрация всегда присутствует на выездах, у меня как депутата нет проблем во взаимодействии с администрацией — я могу зайти в любой кабинет и обсудить вопрос с колес», - заключил гость студии.