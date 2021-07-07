Общество

Псковичам напомнили об опасности купания в неотведенных для этого местах

Сотрудники комитета по делам ГОЧС администрации города Пскова провели 5 контрольных выездов на городской пляж и в места несанкционированного купания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, псковичам рассказали об опасностях купания в неотведенных для этой цели местах, а также раздали памятки по безопасному поведению на водных объектах и устной информации

Кроме того, за неделю (с 28 июня по 4 июля) оперативно-диспетчерская смена Единой дежурной диспетчерской службы приняла и обработала 949 обращений граждан по различным вопросам.

За период с 28 июня по 4 июля все аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения населения, включая две сетевых аварии, повлекших нарушение горячего водоснабжения и электроснабжения, устранялись аварийными службами в нормативные сроки и к чрезвычайным ситуациям не приводили.

В Единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о 5 пожарах, в одном из которых по адресу: улица Советской Армии, 50а пострадал один человек. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

До специализированных служб, управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда довели два предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды, связанных с грозовой деятельностью и сильными осадками.