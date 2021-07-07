Общество

Сергей Колосов: Чем активнее работает депутат, тем активнее становятся граждане

«Чем активнее работает депутат, тем активнее становятся граждане», - такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов.

«За 4 года своей деятельности на округе я заметил, что активность граждан на округе зависит от работы депутата. Чем он активнее работает, тем активнее становятся граждане», - рассказал депутат. Так, по его словам, на первых этапах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» от жителей округа поступало не более 5 заявок на участие в ней. «Приходилось созывать собрания жильцов, говорить: "Люди, все зависит от вас. Чем больше подписей соберете, чем будете активнее, тем быстрее приведете свой двор в порядок". Сейчас люди это и сами уже понимают, видят, что работа идет, что это не просто говорильня, и выходят с предложениями», - отметил Сергей Колосов.

Он подтвердил, что наиболее активны на округе люди пенсионного возраста, но и есть и молодые инициативные жители округа.