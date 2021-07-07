Общество

14 раз позвонили на «телефон доверия» Псковской таможни за полгода

14 сообщение поступило на «телефон доверия» Псковской таможни с начала 2021 года. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, все сообщения касались возможных нарушений должностными лицами таможенных органов порядка совершения таможенных процедур и проведения таможенного контроля.

Каждое обращение на «телефон доверия» регистрируется, по каждому оперативно принимаются правомерные решения. За соблюдение конфиденциальности полученных сведений по «телефону доверия» должностные лица, работающие с информацией, несут персональную ответственность.

Номер «телефона доверия» Псковской таможни +7 (8112) 692 295 работает круглосуточно. Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», осуществляется в автоматическом режиме. Телефонный аппарат оборудован автоматическим определителем номера и автоответчиком.

«Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации, оперативного реагирования на нарушения в сфере таможенного дела, коррупционные и другие правонарушения, совершаемые должностными лицами и работниками таможенных органов Российской Федерации, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Регистрации подлежат:

- сообщения о преступлениях коррупционной направленности и иных преступлениях, против интересов государственной службы со стороны должностных лиц и работников таможенных органов, а также иных лиц, склоняющих должностных лиц и работников таможенных органов к совершению указанных преступлений;

- сведения, содержащие информацию о подготавливаемых и совершаемых преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов;

- сообщения о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения у должностных лиц и работников таможенных органов, а также о несоблюдении запретов и ограничений со стороны должностных лиц и работников таможенных органов, о невыполнении должностными лицами таможенных органов требований к служебному поведению;

- о нарушениях должностными лицами таможенных органов порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;

- о недостойном поведении должностных лиц и работников таможенных органов при исполнении своих должностных обязанностей;

- предложения о мерах по совершенствованию деятельности таможенных органов.