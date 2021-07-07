Общество

«Сережа, молодец!»: Псковского депутата поблагодарили за помощь в период пандемии

Депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о своем участии в волонтерском движении. Волонтером он стал в период пандемии коронавируса.

Свой порыв депутат объяснил характером и жизненной позицией. «Мне нравится помогать людям. Дочь воспитываю в том же русле. Она тоже помогает людям, в период пандемии развозила продукты и лекарства тем, кому это было необходимо», - рассказал Сергей Колосов.

Ему приятно получать добрые слова в свой адрес, но, как признался депутат, волонтерской деятельностью он занимается «не для красного словца» и не ради благодарности. «Не хочу хвастаться, что я - Робин Гуд, но в гордуму уже несколько писем приходило от бабушек, которые благодарили и писали, что "Сережа молодец"», - рассказал депутат.

«Думаю, пожилые люди заслужили, чтоб мы за ними ухаживали и поддерживали. Своим трудом они восстановили наш город после Великой Отечественной войны и теперь помогать им — правильно», - убежден Сергей Колосов.