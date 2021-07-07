Общество

В России предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Анны Кузнецовой, увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продление срока его выплат с полутора до трех лет – одна из важнейших задач.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100%, до средней заработной платы, считаю, что это важная задача. И увеличение этого периода до трех лет», - сказала Кузнецова на стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу «Единой России».