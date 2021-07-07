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Общество

В Псковской области упразднили фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде

08.07.2021 18:45|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2021 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора упразднило на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 252 карантинные фитосанитарные зоны общей площадью около 139 гектаров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в указанный период на площади около 135,5 гектаров в Волосовском, Выборгском, Кингисеппском районах Ленинградской области и Великолукском, Печорском районах Псковской области была упразднена 251 карантинная зона по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. (Behrens.)). Одна карантинная зона по западному цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.) упразднена на площади более 3,5 гектаров в Тосненском районе Ленобласти.

Принимая во внимание отсутствие карантинных объектов в карантинных фитосанитарных зонах при обследовании территорий в 2015 - 2020 годах, управлением Россельхознадзора в 2021 году принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон и отмене карантинных фитосанитарных режимов в связи с ликвидацией очагов карантинных объектов.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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