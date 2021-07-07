Общество

Аппараты ИВЛ закупают в Псковскую детскую областную больницу

Два аппарата искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии закупают в Псковскую детскую областную больницу (Псков, улица Коммунальная, 35). Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Аппараты ИВЛ, выпущенные не ранее 2021 года, должны поставить в течение 90 дней с даты заключения контракта. Поставщика определят в ходе электронного аукциона 19 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 368 тысяч 7 рублей. Закупку профинансируют за счет средств областного бюджета.