Жителям Псковской области посоветовали следить за рационом в жару

Повышенная температура окружающей среды может негативно отражаться на состоянии здоровья, а последствия воздействия аномальной жары на здоровье могут проявиться во всех возрастных группах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
«Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Опасность заключается в тепловом перегревании человека, что может стать причиной теплового или солнечного удара», - пояснили в ведомстве.
В главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили жителям региона о правилах поведения при высоких температурах воздуха:
Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.
При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.
В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. «Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», - подчеркнули специалисты.
Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей.
В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.
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