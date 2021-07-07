Общество

Жителям Псковской области посоветовали следить за рационом в жару

Повышенная температура окружающей среды может негативно отражаться на состоянии здоровья, а последствия воздействия аномальной жары на здоровье могут проявиться во всех возрастных группах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Опасность заключается в тепловом перегревании человека, что может стать причиной теплового или солнечного удара», - пояснили в ведомстве.

В главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили жителям региона о правилах поведения при высоких температурах воздуха: