Общество

Жителей Пскова планируют привлекать к обследованию зеленых насаждений

Депутаты Псковской городской Думы внесли правки в состав комиссии по обследованию зеленых насаждений при администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В четверг, 8 июля, парламентарии рассмотрели ряд общественно-важных вопросов в ходе заседания комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова. Было предложено при осуществлении выезда для обследования зеленых насаждений приглашать к участию в мероприятии депутата по данному избирательному округу, а также представителей общественности, проживающих на этом округе.

Парламентарии рекомендовали главе города Елене Полонской включить данный вопрос в основную повестку сессии.