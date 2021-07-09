Общество

«В поисках вкуса»: «Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого

В конце июня «Европа Плюс» вместе со своими слушателями при поддержке компании «Чистая Линия» совершила путешествие. Команда исследователей отправилась в Черногорию, чтобы найти идеальные ингредиенты для создания фирменного лакомства от радио №1 в России* и одного из крупнейших в стране производителей натурального мороженого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Европы Плюс».

«На протяжении недели ведущие популярного утреннего шоу "Бригада У" — Джем, Вэл и Вики вместе с остальными участниками экспедиции — будили Россию из Будвы, расположенной на живописном берегу Адриатического моря, а в прямых включениях в вечернем шоу РАШ делились с многомиллионной аудиторией "Европы Плюс" подробностями своего летнего тура. За семь дней в поисках вкуса путешественники успели прогуляться по улочкам Жабляка и тропинкам национального парка Дурмитор, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полюбоваться древней архитектурой города Котора и покорить крепость Святого Креста в Перасте, колыбели славянского флота», - отметили в пресс-службе.

Частью большой команды «Европы Плюс» и «Чистой Линии» стали победители розыгрыша в эфире — Кирилл Шпунтенко (Москва) и Елена Загитова (Хабаровск). «Вместе со всеми они дегустировали сочные фрукты и экзотические цветы, за которыми приходилось подниматься в горы, спускаться в каньоны, плыть по рекам и озерам, а также нырять в море», - рассказали в пресс-службе.

«На время поездки Елена стала моим персональным преподавателем ботаники. Например, от нее я узнал, что такое мушмула или, как говорят черногорцы, нешпула. Плоды этого кустарника оказались на удивление очень аппетитными. Теперь размышляю, где бы прикупить мушмулы в России», - сказал ведущий утреннего шоу «Бригада У» Джем.

«Нам крупно повезло, что Кирилл работает спасателем и умеет хорошо плавать. Именно благодаря его стараниям у нас появилась спирулина — полезная бирюзовая водоросль в виде спирали, которую он достал со дна моря», - рассказал ведущий утреннего шоу «Бригада У» Вэл.

«В детстве я даже представить себе не могла, что придумаю новый вкус мороженого, когда вырасту. Уже совсем скоро этот уникальный десерт от "Европы Плюс" и "Чистой Линии" появится в продаже. Это суперкруто!» - поделилась едущая утреннего шоу «Бригада У» Вики.

По решению всех участников экспедиции, среди которых свое слово в прямом эфире «Европы Плюс» сказала и технолог «Чистой Линии» Инна Бергрин, из редких ингредиентов для необычного мороженого были выбраны: мушмула, гранат, айва, лаванда и спирулина. В продуктовые магазины новинка поступит уже этой осенью.

«За много лет кропотливой работы мы придумали уже больше сотни различных натуральных вкусов мороженого, приобретя большой опыт в этом направлении. Наши технологи вдохновились путешествием в Черногорию на создание чего-то неожиданного! Вместе с "Европой Плюс" в поисках того самого сложносочиненного вкуса мы смогли показать огромному количеству людей, как именно рождается лакомство от “Чистой Линии”», - сказал сооснователь и учредитель компании «Чистая Линия» Тигран Матинян.

«Бригада У» регулярно удивляет аудиторию оригинальными экспериментами. Так, в феврале 2020 года Джем, Вэл и Вики провели эфир со Шпицбергена — самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Это достижение зафиксировали специалисты знаменитой Книги «Гиннес. Мировые рекорды». А в декабре 2020-го они поднялись на Эльбрус, самую высокую гору Европы, и разбудили Россию, с высоты более 4200 метров.

«Вселенная “Европы Плюс” постоянно расширяется. Благодаря коллаборации с “Чистой Линией” мы подарили нашим слушателям летнее путешествие в Черногорию, несмотря на сложную ситуацию с авиасообщением между странами в этом году. Следить за приключениями нашей команды можно было не только в эфире, но и в социальных сетях, где публиковались самые яркие моменты экспедиции», - отметил директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский.

Все детали проекта «В поисках вкуса» доступны на icecream.europaplus.ru, страницах «Европы Плюс» ВКонтакте, Facebook, «Одноклассниках» и Instagram.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 373 пункта установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

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*Mediascope, Radio Index РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2020 – МАРТ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.