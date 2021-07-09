Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
Плати за электричество онлайн И получай подарки
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
третья смена в «Солнечном»
Планово и без рисков
в отпуск при параде
дело превыше всего
Зеленый сигнал Не значит безопасно
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 09.07.2021 07:0012 Динамика распространения COVID-19 крайне высокая – Михаил Ведерников 09.07.2021 11:400 «В поисках вкуса»: «Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого 09.07.2021 11:305 Роспотребнадзор призвал привить всех россиян, чтобы стать самой передовой страной 09.07.2021 11:140 «Ростелеком» на Северо-Западе дарит новым клиентам Тинькофф кешбэк 100% 09.07.2021 10:581 Победитель лотереи из Плюссы рассказал о жизни после выигрыша 09.07.2021 10:500 В России офисные сотрудники сообщили о нехватке обратной связи от руководства
 
 
 
Самое популярное 03.07.2021 20:2911 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 05.07.2021 11:235 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? 06.07.2021 10:429 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове 04.07.2021 19:3810 СМИ: Андрей Турчак после выборов может получить новое назначение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«В поисках вкуса»: «Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого

09.07.2021 11:40|ПсковКомментариев: 0

В конце июня «Европа Плюс» вместе со своими слушателями при поддержке компании «Чистая Линия» совершила путешествие. Команда исследователей отправилась в Черногорию, чтобы найти идеальные ингредиенты для создания фирменного лакомства от радио №1 в России* и одного из крупнейших в стране производителей натурального мороженого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Европы Плюс».

«На протяжении недели ведущие популярного утреннего шоу "Бригада У" — Джем, Вэл и Вики вместе с остальными участниками экспедиции — будили Россию из Будвы, расположенной на живописном берегу Адриатического моря, а в прямых включениях в вечернем шоу РАШ делились с многомиллионной аудиторией "Европы Плюс" подробностями своего летнего тура. За семь дней в поисках вкуса путешественники успели прогуляться по улочкам Жабляка и тропинкам национального парка Дурмитор, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полюбоваться древней архитектурой города Котора и покорить крепость Святого Креста в Перасте, колыбели славянского флота», - отметили в пресс-службе.

Частью большой команды «Европы Плюс» и «Чистой Линии» стали победители розыгрыша в эфире — Кирилл Шпунтенко (Москва) и Елена Загитова (Хабаровск). «Вместе со всеми они дегустировали сочные фрукты и экзотические цветы, за которыми приходилось подниматься в горы, спускаться в каньоны, плыть по рекам и озерам, а также нырять в море», - рассказали в пресс-службе.

«На время поездки Елена стала моим персональным преподавателем ботаники. Например, от нее я узнал, что такое мушмула или, как говорят черногорцы, нешпула. Плоды этого кустарника оказались на удивление очень аппетитными. Теперь размышляю, где бы прикупить мушмулы в России», - сказал ведущий утреннего шоу «Бригада У» Джем.

«Нам крупно повезло, что Кирилл работает спасателем и умеет хорошо плавать. Именно благодаря его стараниям у нас появилась спирулина — полезная бирюзовая водоросль в виде спирали, которую он достал со дна моря», - рассказал ведущий утреннего шоу «Бригада У» Вэл.

«В детстве я даже представить себе не могла, что придумаю новый вкус мороженого, когда вырасту. Уже совсем скоро этот уникальный десерт от "Европы Плюс" и "Чистой Линии" появится в продаже. Это суперкруто!» - поделилась едущая утреннего шоу «Бригада У» Вики.

По решению всех участников экспедиции, среди которых свое слово в прямом эфире «Европы Плюс» сказала и технолог «Чистой Линии» Инна Бергрин, из редких ингредиентов для необычного мороженого были выбраны: мушмула, гранат, айва, лаванда и спирулина. В продуктовые магазины новинка поступит уже этой осенью.

«За много лет кропотливой работы мы придумали уже больше сотни различных натуральных вкусов мороженого, приобретя большой опыт в этом направлении. Наши технологи вдохновились путешествием в Черногорию на создание чего-то неожиданного! Вместе с "Европой Плюс" в поисках того самого сложносочиненного вкуса мы смогли показать огромному количеству людей, как именно рождается лакомство от “Чистой Линии”», - сказал сооснователь и учредитель компании «Чистая Линия» Тигран Матинян.

«Бригада У» регулярно удивляет аудиторию оригинальными экспериментами. Так, в феврале 2020 года Джем, Вэл и Вики провели эфир со Шпицбергена — самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Это достижение зафиксировали специалисты знаменитой Книги «Гиннес. Мировые рекорды». А в декабре 2020-го они поднялись на Эльбрус, самую высокую гору Европы, и разбудили Россию, с высоты более 4200 метров.

«Вселенная “Европы Плюс” постоянно расширяется. Благодаря коллаборации с “Чистой Линией” мы подарили нашим слушателям летнее путешествие в Черногорию, несмотря на сложную ситуацию с авиасообщением между странами в этом году. Следить за приключениями нашей команды можно было не только в эфире, но и в социальных сетях, где публиковались самые яркие моменты экспедиции», - отметил директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский.

Все детали проекта «В поисках вкуса» доступны на icecream.europaplus.ru, страницах «Европы Плюс» ВКонтакте, Facebook, «Одноклассниках» и Instagram.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 373 пункта установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.
Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube.
Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2020 – МАРТ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.

Теги: #европа плюс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас рост цен на продукты питания?
В опросе приняло участие 686 человек
09.07.2021, 11:580 Лесной пожар зафиксирован в Псковском районе 09.07.2021, 11:481 Пскович заявил в полицию на мужчину, оказавшего знаки внимания его ребенку 09.07.2021, 11:400 «В поисках вкуса»: «Европа Плюс» и «Чистая Линия» выпустят лимитированную партию мороженого 09.07.2021, 11:360 «Хайпожоры»: Псковская епархия на полях ковид-сражений и допинг-скандал с псковским гребцом
09.07.2021, 11:306 Роспотребнадзор призвал привить всех россиян, чтобы стать самой передовой страной 09.07.2021, 11:221 Вор на моторной лодке завелся в Гдовском районе 09.07.2021, 11:140 «Ростелеком» на Северо-Западе дарит новым клиентам Тинькофф кешбэк 100% 09.07.2021, 11:110 Великолучанка на «Рено» сбила 12-летнего велосипедиста
09.07.2021, 11:060 Псковские электростанции за год выработали на 3300% больше электроэнергии 09.07.2021, 10:581 Победитель лотереи из Плюссы рассказал о жизни после выигрыша 09.07.2021, 10:500 В России офисные сотрудники сообщили о нехватке обратной связи от руководства 09.07.2021, 10:410 Красногородский филиал «Псковавтодора» начал ремонт тротуаров в деревне Саурово
09.07.2021, 10:334 Шарпеи заели 09.07.2021, 10:235 Слухи о принудительной вакцинации монахов Псково-Печерского монастыря опровергли в епархии 09.07.2021, 10:130 Пьяный водитель наехал на бордюр на Юбилейной в Пскове 09.07.2021, 10:111 Кандидатом партии «Новые люди» в Госдуму от Псковской области стал Андрей Маковский
09.07.2021, 10:060 Особая экономическая зона «Моглино» получила высокую оценку министерства 09.07.2021, 10:010 Топ-5 освежающих напитков для жаркого псковского лета от «Прасковьи Молочковой» 09.07.2021, 09:540 ВАЗ-2107 сгорел в Порховском районе 09.07.2021, 09:461 Депутата Госдумы хотят исключить из парламента за пьяный дебош
09.07.2021, 09:253 Какие предложения общественников по поддержке материнства и детства войдут в народную программу «Единой России» 09.07.2021, 09:161 Великолучане поддержали идею по завершению строительства терапевтического корпуса 09.07.2021, 09:040 Улица Гоголя в Пскове сегодня стала тупиковой возле администрации 09.07.2021, 08:591 Керамический горшок для готовки топленого молока нашли на раскопках в Пскове
09.07.2021, 08:460 В России предложили отменить разрешения на временное проживание иностранцев 09.07.2021, 08:330 Более 5 тысяч деревьев высадили в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» 09.07.2021, 08:150 Водный маршрут «От болот до океана» открылся в Полистовье 09.07.2021, 08:000 Архивисты рассказали, кто использовал в Пскове зеленые ведра в начале XIX века
09.07.2021, 07:455 Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области 09.07.2021, 07:294 В КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха 09.07.2021, 07:150 В России предложили перевести на газ половину общественного транспорта 09.07.2021, 07:0012 Динамика распространения COVID-19 крайне высокая – Михаил Ведерников
08.07.2021, 23:040 Аленичев назвал кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу 08.07.2021, 22:592 Названа причина заражения свиней африканской чумой в трех районах Псковской области 08.07.2021, 22:483 Вера Емельянова поручила муниципалитетам сделать качественный рывок в COVID- вакцинации 08.07.2021, 22:245 Михаил Ведерников: Некоторые главы считают, что администрация области за них решит все проблемы
08.07.2021, 22:150 Участников конкурса «Семья года» в Псковской области ждут памятные подарки 08.07.2021, 22:140 Фотоподарок для жителей Запсковья подготовили члены Молодежного парламента в День семьи 08.07.2021, 22:010 Вакцинацию и ликвидацию последствий урагана обсудил губернатор с главой Великих Лук 08.07.2021, 21:465 Роспотребнадзор: В РФ нет необходимости в локдауне и ужесточении COVID-мер
08.07.2021, 21:113 Псковские бани еще не восстановились после пандемии — Сергей Колосов 08.07.2021, 20:530 Глава Псковского района контролирует подготовку сельской школы к учебному году 08.07.2021, 20:310 Очаги африканской чумы свиней выявлены в Стругокрасненском и Порховском районах 08.07.2021, 20:180 Антон Минаков о кандидатах ЛДПР на сентябрьские выборы и о «работе ногами»
08.07.2021, 20:040 Ученые предрекли наступление «невозможной» жары 08.07.2021, 19:480 В «Смородиновый день» Тригорское приглашает на «гастрономический променад» 08.07.2021, 19:292 МегаФон вновь подтвердил звание самого быстрого оператора в Пскове 08.07.2021, 19:144 Михаил Ведерников принял участие в обсуждении мер противодействия терроризму
08.07.2021, 19:050 Псковичам рассказали, как избежать очередей в ГИБДД 08.07.2021, 18:537 Обкакались. Новый сезон 08.07.2021, 18:450 В Псковской области упразднили фитосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде 08.07.2021, 18:317 Псковские росгвардейцы почтили память бойцов НКВД
08.07.2021, 18:000 «Задержи мгновенье»: в псковской библиотеке работают несколько выставок 08.07.2021, 17:491 Новосокольнический суд оштрафовал мужчину из-за пощечины в поезде 08.07.2021, 17:360 Псковским абитуриентам рассказали, как поступить в вуз онлайн 08.07.2021, 17:264 Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
08.07.2021, 17:122 Реплика Донецкого: Корытовский лесопарк, «хомо еректусы» и цитата из Ленина 08.07.2021, 17:081 Юнармейцы приняли участие в памятном митинге в Пскове 08.07.2021, 17:020 Псковичей приглашают к участию во всероссийском фестивале уличного искусства 08.07.2021, 16:550 Названо количество золотых медалистов в Пскове в 2021 году
08.07.2021, 16:471 В Борисовичах упавший дорожный знак порезал ногу ребенку 08.07.2021, 16:441 Александр Коновалов прокомментировал расторжение контракта между РФС и Черчесовым 08.07.2021, 16:390 В Пскове зарегистрировали 23 стобалльных результата по ЕГЭ 08.07.2021, 16:320 Жителям Псковской области посоветовали следить за рационом в жару
08.07.2021, 16:240 Еще около 100 мероприятий в рамках Года науки и технологий пройдет в Псковской области 08.07.2021, 16:170 Многодетной псковичке грозит тюрьма за неуплату алиментов 08.07.2021, 16:090 Молодой пскович пришел в гости к знакомому и обокрал его 08.07.2021, 16:017 Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
08.07.2021, 15:501 Два имени включат в бюллетень для голосования за звание почетного гражданина Пскова 08.07.2021, 15:422 В соединении ВТА в Пскове проводится комплекс мероприятий по безопасности военной службы 08.07.2021, 15:340 Пятый класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июля 08.07.2021, 15:270 Жителей Пскова планируют привлекать к обследованию зеленых насаждений
08.07.2021, 15:130 Инженера Владимира Раскота наградили медалью «За заслуги перед Псковской областью» 08.07.2021, 15:080 В России предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком 08.07.2021, 14:591 Сергей Колосов высказался против передачи муниципальных бань в концессию 08.07.2021, 14:501 Интерактив: И свежим навозом не воняли...
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.