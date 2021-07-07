Общество

Пятый класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 9 июля

Пятый класс пожарной опасности по региональной шкале ожидается местами по Псковской области с 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В связи с этим спасатели напоминают по правилах пожарной безопасности в лесу. Запрещается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

выжигать траву, а также стерню на полях.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101, напомнили в пресс-службе МЧС.