Общество

В соединении ВТА в Пскове проводится комплекс мероприятий по безопасности военной службы

В Тверском соединении военно-транспортной авиации и в подчиненных воинских частях в Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областях проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности военной службы. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, в рамках мероприятий с личным составом проводятся занятия с доведением требований нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы.

Также совместно с представителями военной комендатуры, МЧС и министерства здравоохранения будут организованы встречи, где особое внимание будет уделяться выполнению повседневных обязанностей, мерам безопасности при обслуживании и ремонту вооружения и техники, а также соблюдению правил дорожного движения.

В течение месяца будут отработаны все вопросы по профилактике безопасности военной службы. Занятия будут проводить наиболее подготовленные офицеры службы войск и безопасности военной службы.