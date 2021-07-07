Общество

Новосокольнический суд оштрафовал мужчину из-за пощечины в поезде

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностной обязанностей, а также в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

18 марта подсудимый находился в купе проводника, поезд двигался по территории Новосокольнического района. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина публично ударил представителя власти рукой по щеке во время составления протокола об административном правонарушении.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.