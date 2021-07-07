Общество

Псковским абитуриентам рассказали, как поступить в вуз онлайн

Чтобы подать документы на поступление в высшее учебное заведение, необязательно посещать приемную комиссию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом Псковской области.

На едином портале государственных услуг работает суперсервис «Поступление в вуз онлайн». В нем доступно более 500 вузов. При этом личные данные и результаты ЕГЭ для заявления загружаются из личного кабинета.

Суперсервис позволяет узнать расписание вступительных испытаний и записаться на них, кроме того, там можно следить за местом в конкурсных списках в режиме онлайн.

Приемная кампания заканчивается 29 июля. До этого срока можно изменить выбор вуза.

«Сервис сам напомнит, когда необходимо определиться с учебным заведением и дать согласие на зачисление», - добавили в ЦУР Псковской области.