Общество

Псковичей приглашают к участию во всероссийском фестивале уличного искусства

Псковичей приглашают к участию в третьем Всероссийском фестивале уличного искусства «Страницы истории», который пройдет в Новгородской области в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

К участию в фестивале приглашаются художники и граффити-райтеры в возрасте от 21 до 35 лет, имеющие опыт создания монументальных уличных произведений (не менее 3 фасадов), удостоверение о прохождении курсов по охране труда при работе на высоте. Возможно командное участие (не более двух человек).

До 18 июля претенденты на участие в фестивале выполняют подготовку творческой работы (эскиза) оформления фасада здания в соответствии с критериями, указанными в положении фестиваля. С 19 июля по 31 июля экспертная комиссия произведет оценку творческих работ (эскизов) команд-претендентов на участие в фестивале и утвердит основной список команд-победителей и резервный список команд.

Финальный этап фестиваля пройдет с 1 по 31 августа на территории Новгородской области в Великом Новгороде, Старой Руссе и Окуловке.

Для участия в Фестивале каждой команде-претенденту необходимо до 18 июля пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», подать заявку на мероприятие «Всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории» путем заполнения анкеты участника.