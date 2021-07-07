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Общество

В Пскове зарегистрировали 23 стобалльных результата по ЕГЭ

08.07.2021 16:39|ПсковКомментариев: 0

23 стобалльных результата по ЕГЭ зарегистрировали в Пскове в этом году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении образования администрации города Пскова.

23 наивысших результата приходится на 21 человека — две девушки, выпускницы Многопрофильного правового лицея №8 и Гуманитарного лицея получили 100 баллов сразу по двум предметам.

В управлении образования напомнили, что в прошлом году количество стобалльных результатом по ЕГЭ было меньше — 19 результатов, которые получили 18 человек.

Большее количество наивысших баллов традиционно выпускники набрали на экзамене по русскому языку — здесь в Пскове 10 стобалльников из Гуманитарного лицея, ПИЛГ, ПТЛ, Лицея «Развитие», школ №18 и №22, ПТЛ, и Многопрофильного лицея №4.

На втором месте экзамен по литературе. Его успешно сдали на высший балл пять человек из Гуманитарного лицея, школы №2, ППК и Многопрофильного правового лицея №8.

Три человека получили 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Это выпускники ПИЛГ и Гуманитарного лицея.

По одному выпускнику получили наивысший результат на ЕГЭ по химии (Лицей «Развитие»), по географии (школа №2), по истории и английскому языку (Многопрофильный правовой лицей №8) и по физике (ПТЛ).

«Некоторые дети сдавали ЕГЭ в резервные дни, поэтому количество стобалльников еще может увеличится», - добавили в городском управлении образования. Окончательные результаты появятся 14 июля.

Теги: #егэ #школьники #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
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