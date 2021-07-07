Общество

Названо количество золотых медалистов в Пскове в 2021 году

133 выпускника школ Пскова в этом году завершили обучение с золотой медалью. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении образования администрации города Пскова.

Чтобы получить золотую медаль, выпускники должны не только иметь отличные оценки по окончании школы, но и подтвердить свои знания на профильных ЕГЭ, а также пройти порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

В управлении образования также добавили, что в городе наблюдается положительная динамика — в 2020 году золотую медаль за отличные успехи в обучении получили 117 выпускников.