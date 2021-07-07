Общество

Глава Псковского района контролирует подготовку сельской школы к учебному году

Ход проведения ремонтных работ в Торошинской средней школе проконтролировала глава Псковского района Наталья Федорова во время рабочей поездки в Торошинскую волость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Осмотрев отремонтированные помещения, учебные классы, спортивный зал, вспомогательные кабинеты и санузлы, глава района осталась довольна тем, как школа готовится к новому учебному году.

По заверению директора школы, администрация школы выполнит все работы, которые планируется завершить к учебному году. Педагоги встретят своих учеников 1 сентября в отремонтированных помещениях Торошинской школы.