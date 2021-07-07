Общество

Псковские росгвардейцы почтили память бойцов НКВД

Псковские росгвардейцы почтили память бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений, погибших 80 лет назад при обороне города в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В церемонии, состоявшейся у железнодорожного моста через реку Великую, также приняли участие ветераны силовых структур, жители региона, школьники и представители органов власти.

8 июля 1941 года в ходе боев при обороне Пскова 9 бойцов войск НКВД вели огонь по наступающему противнику, пока инженерные подразделения осуществляли минирование железнодорожного моста. Подрыв моста обеспечил задержку продвижения немецко-фашистских войск.

«Сейчас многие пытаются переписать историю войны и отнять победу у нашего народа, но мы будем на страже памяти погибших, чей подвиг даровал мир на земле», - отметил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

Собравшиеся в знак памяти и скорби почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте гибели бойцов Красной Армии и войск НКВД.

Этим мероприятием росгвардейцы Псковской области присоединяются к Всероссийской акции Росгвардии «На страже памяти», пояснили в пресс-службе управления.