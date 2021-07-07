Общество

Вакцинацию и ликвидацию последствий урагана обсудил губернатор с главой Великих Лук

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 8 июля, провел рабочую встречу с главой Великих Лук Николаем Козловским, чтобы рассмотреть ряд актуальных для муниципалитета вопросов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в первую очередь глава региона остановился на ходе прививочной кампании. Николай Козловский рассказал о комплексе мер, принятых в городе для организации вакцинации. Он заметил, что желающих сделать прививку настолько много, что сформировалась очередь. Только за последние сутки вакцинацию прошли более 500 человек. Глава региона обратил внимание на необходимость оперативно вносить данные о привитых гражданах в реестр, чтобы формировалась объективная картина о наличии препарата в регионе. Как только поступят данные о том, что вакцина заканчивается, Минздрав РФ будет принимать решение об организации дополнительных поставок.

Кроме того, губернатор отметил, что в настоящее время руководство предприятий и организаций серьезно относится к организации вакцинации своих коллективов, поэтому в ближайшее время будут открыты дополнительные пункты.

На встрече была рассмотрена и проведенная работа по ликвидации последствий урагана, который прошел по территории населенного пункта в конце июня. Николай Козловский проинформировал, что город практически полностью оказался обесточен. Тем не менее, сразу началась работа по расчистке дорог, восстановлению электроснабжения. Только растительного мусора вывезено на полигон более 3 тыс кубометров. Глава города доложил, что центральная часть Великих Лук полностью очищена, работы продолжаются на периферии, где еще много упавших деревьев.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли заявления от граждан, чьи дома пострадали от стихии. Николай Козловский сообщил, что поступило около 10 заявок, есть и пострадавшие многоквартирные дома. Глава региона поручил оперативно передать данные для оказания поддержки.

Речь шла и о строительстве новой школы по улице Заслонова. В настоящее время в проектно-сметную документацию вносятся корректировки. Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить работу по реализации проекта. «Нужно наращивать темпы. Рабочих опять недостаточно. Без вашего личного участия не обойтись. Надо в ручном режиме сопровождать подрядчика. К этому объекту - самое пристальное внимание», - заметил губернатор.

Кроме того, в ответ на обращение Николая Козловского Михаил Ведерников пообещал оказать содействие в проведении ремонтных работ в здании ГДК им. Ленина. Глава региона поручил руководству профильного комитета проработать вопрос, в том числе возможность привлечения федерального финансирования.