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Общество

Вера Емельянова поручила муниципалитетам сделать качественный рывок в COVID- вакцинации

08.07.2021 22:48|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в четверг, 8 июля, провела очередное совещание с представителями муниципалитетов по вопросу проведения кампании по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь Вера Емельянова акцентировала внимание участников совещания на том, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Вакцинация - единственный способ переломить ситуацию. Вопрос иммунизации населения необходимо держать на муниципальном уровне под ежедневным контролем, заметила первый вице-губернатор.

В рамках совещания с докладом выступила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Большей частью она акцентировала внимание на проработке поручений, которые были даны губернатором Михаилом Ведерниковым во время рабочей встречи, которая состоялась накануне. Так, в Пскове, Великих Луках и Псковском районе планируется открыть пункты вакцинации высокой пропускной способности для тех отдельных категорий граждан, указанных в постановлении главного санитарного врача региона. По словам Марины Гаращенко, это должно снизить нагрузку на медучреждения, а также на пункты вакцинации в торговых центрах.

В рамках данного вопроса Вера Емельянова поручила руководству названых муниципальных образований оказать содействие в поиске места для данных пунктов вакцинации, в оснащении их мебелью и всем необходимым.

Дополнительно Марина Гаращенко отметила, что профильным комитетом разработаны рекомендации, состоящие из ответов на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19. Они основаны на той информации, которая распространяется министерством здравоохранения РФ и Всемирной организацией здравоохранения. В ближайшее время документ будет направлен во все муниципалитеты.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, по словам руководителя профильного комитета, возросло количество людей, требующих госпитализации. Для этих целей будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница.

«Потоки пациентов будут перенаправлены в городскую больницу Пскова. Ни одному пациенту не будет отказано в плановой и экстренной медпомощи. Мы обсуждали ситуацию с главными врачами учреждений, все к этому готовы», - отметила Марина Гаращенко.

В завершение о проведении иммунизации в муниципальных образованиях доложили представители Пскова, Великих Лук, Великолукского и Пустошкинского районов. Вера Емельянова по итогам каждого выступления дала муниципалитетам поручения об ускорении темпов вакцинации.

«В ближайшее время мы должны сделать качественный рывок в вопросе вакцинации населения от COVID-19 и выйти на отметку в 50%. Для этого у нас есть все условия, в том числе наличие вакцины. Ряду муниципалитетов это будет сделать проще, в том числе Себежскому району, где уровень вакцинации достиг порядка 43%. Муниципалитетам из конца списка по этому показателю темпы необходимо увеличить в три раза», — подытожила Вера Емельянова и добавила, что с контроля также нельзя снимать вопрос соблюдения противовирусных мер.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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