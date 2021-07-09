Общество

В КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха

Новые штрафы за загрязнение воздуха внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект подготовило Минприроды. В ведомстве пояснили, что статью 8.21 кодекса планируют дополнить частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов загрязняющих воздух.

В частности, предлагается ввести наказание за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, обеспечении доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, непредставление предложений по квотам выбросов, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы, пишет газета «Известия».

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом в 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 тыс. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей.

Новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.