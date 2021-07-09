Общество

Архивисты рассказали, кто использовал в Пскове зеленые ведра в начале XIX века

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал, кто использовал в Пскове зеленые ведра в начале XIX века.

Фото: Государственный архив Псковской области

Ответ на вопрос, кто в Пскове использовал ведра, выкрашенные зеленой масляной краской, с деревянными крышками, можно отыскать в решении Псковской городской думы о принятии обязательных постановлений для водовозного промысла. Как отметили архивисты, документ датирован 16 июля 1893 года.

«Итак, в июле того года был принят нормативный акт городской санитарно-исполнительной комиссией. Этот документ определил правила развоза воды водовозами в разных частях города, но для того, чтобы они работали, требовалось издать обязательное постановление городской думы. Такое постановление было принято. Из него следует: все, промышляющие доставкой воды в бочках городским жителям, должны иметь разрешение в порядке, существующем для извозчиков; бочки и при них ведра должны быть с наружной стороны выкрашены зеленой масляной краской и иметь прочную деревянную крышку; бочки и при них ведра должны содержаться в безупречной чистоте, для чего должны вымываться горячей водой; воспрещается промышляющим "доставкою" воды брать воду из рек Великой и Псковы во время разлива рек и в течение двух недель после вскрытия их и в это время, а равно и осенью с 1-го октября до замерзания рек доставлять жителям воду непосредственно из водопровода», - рассказали в госархиве.

«То есть, получается, что зеленые ведра использовались водовозами для доставки воды псковичам», - резюмировали архивисты.