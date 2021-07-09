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Общество

Великолучане поддержали идею по завершению строительства терапевтического корпуса

09.07.2021 09:16|ПсковКомментариев: 1

Жители Великих Лук поддержали идею депутата Великолукской городской Думы, директора гимназии имени С. В. Ковалевской города Великие Луки Татьяны Фомченковой по завершению строительства недостроенного здания терапевтического корпуса. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Фото: Луки.ру

«Необходимо поговорить и наметить планы на будущее», — с таким посылом пришла во двор дома №3 на улице Мурманской Татьяна Фомченкова.

В данной встрече приняли участие жители сразу нескольких домов, которые пользуются общей придомовой территорией. На повестке дня были вопросы благоустройства. Кроме того Татьяна Фомченкова пообщалась с великолучанами на общегородские темы: дороги, тротуары, строительство школ, детских садов, проблемы здравоохранения.

«Великолучане, проживающие по данным адресам, также поддержали мою позицию по завершению строительства недостроенного здания терапевтического корпуса в больничном городке и открытие на его базе многофункционального медицинского центра», — сообщила депутат.

Также на встрече обсудили вопрос установки современной детской площадки, кроме того, есть необходимость в обустройстве парковки.

«Есть замечания и к управляющей компании. Двору необходим покос травы. Я уже направила соответствующие запросы», — заявила Татьяна Фомченкова.

Теги: #великие луки #депутат #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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