Общество

Депутата Госдумы хотят исключить из парламента за пьяный дебош

Депутату Госдумы Алексею Бурнашову не место в Госдуме, он позорит высокое звание народного избранника, сказал заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Фото: duma.gov.ru

Член фракции «Единой России» был задержан в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ДПС в Перми и вел себя агрессивно в отношении них. Он не является членом партии, поэтому к нему нельзя применить меры партийного взыскания – а именно, исключение из «Единой России», отметил ответственный секретарь комиссии партии по этике.

«Бурнашов, потеряв человеческий облик, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них. Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона. Таким людям не место в Думе. И тем более, у них не может быть мандата депутата. Люди уже дали оценку его деятельности в качестве депутата: Бурнашов проиграл предварительное голосование и в Думу не идет», - сказал Евгений Ревенко.