Общество

«Ростелеком» на Северо-Западе дарит новым клиентам Тинькофф кешбэк 100%

Оформляя дебетовую карту Тинькофф в регионах Северо-Запада России, новый клиент получает возможность вернуть до 1 200 рублей за оплату услуг «Ростелекома». Предложение действует до 15 сентября 2021 года для всех новых клиентов Tinkoff Black на Северо-Западе России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком автономном округе, в Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Карелии и Республике Коми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться кешбэком, нужно оформить дебетовую карту Tinkoff Black на сайте акции и с ее помощью в указанный период оплатить услуги «Ростелекома». Предложение распространяется на все тарифные планы, представленные на сайте www.rt.ru. Клиент получит кешбэк 100% от совершенного платежа, не более 1 200 рублей за период проведения акции. Деньги вернутся на карту Tinkoff Black, оформленную в рамках акции, в течение 14 дней с момента оплаты. Накопленный кешбэк можно потратить на что угодно в любой момент.

«Мы стремимся делать более приятными любые повседневные траты наших клиентов, даже те, без которых не обойтись. Уверены, что новое предложение понравится жителям Северо-Запада, ведь помимо возврата денег за услуги связи они получат доступ ко всем преимуществам, которыми пользуются клиенты экосистемы Тинькофф», - рассказала руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Тинькофф Вера Лейченко.

Новым клиентам Тинькофф также станут доступны бесплатные переводы с карты на карту, снятие наличных без комиссии, кешбэк до 30% у партнеров и до 15% в выбранных местах и категориях и т. д.

«“Ростелеком” открыт новым видам партнерства. Мы нередко делаем совместные проекты с самыми разными компаниями: создателями программного обеспечения, интернет-магазинами, разработчиками оборудования, поставщиками контента. Наша цель – предложить своим клиентам возможность получить полезную услугу на выгодных условиях и познакомиться с новыми продуктами. Такие компании как банк Тинькофф привлекательны для сотрудничества благодаря своим прогрессивным цифровым сервисам обслуживания и молодым активным клиентам, которые пользуются современными телеком-услугами. Именно в этой точке происходит пересечение наших аудиторий, и совместное с Тинькофф предложение дает привилегии таким пользователям. Предлагаемая сумма возврата эквивалентна, например, двум месяцам абонентской платы на нашем тарифе “Технологии доступа”, который включает безлимитный интернет со скоростью доступа до 200 Мбит/c и видеосервис Wink в приложении», - пояснила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

Подробная информация об условиях акции доступна на сайте «Ростелекома»: https://rt.ru/tinkoff.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа – более 360 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 160 тыс. абонентов телефонии, свыше 130 тыс. пользователей Интернет и более 37 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».