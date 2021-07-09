Общество

Роспотребнадзор призвал привить всех россиян, чтобы стать самой передовой страной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью, сообщают РИА Новости.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде (фрагмент она разместила в своем Telegram-канале).

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.