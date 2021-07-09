Общество

Пыталовский алиментщик может лишиться земли из-за долга в 600 000 рублей

Пыталовский районный суд обратил взыскание на земельный участок местного жителя за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что с ответчика в 2008 году взыскали алименты на несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем в 2013 году судебные приставы возбудили исполнительное делопроизводство. С тех пор мужчина не предпринял попыток к оплате долга, и он вырос до 600 000 рублей.

В этом году судебные приставы установили, что ответчику принадлежит судебный участок кадастровой стоимостью 272 200 рублей. Иного имущества для взыскания у ответчика нет.

Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с мужчины указанное имущество. По мнению суда, такое наказание соотносимо и соразмерно сумме задолженности по исполнительному производству.