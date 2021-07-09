Общество

В Великих Луках 86 выпускников школ получили золотые медали

86 выпускников школ города Великие Луки в этом году получили медали за особые успехи в учебе. Награждение медалистов состоялось 8 июля в Великолукском драматическом театре. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Фото здесь и далее: Луки.ру

Начальник управления образования города Великие Луки Татьяна Лозницкая отметила, что за последние 10 лет такого количества медалистов в городе не было.



«Мы гордимся каждым из них! Сегодня мы собрались для того, чтобы они получили заслуженную награду. Мы благодарим всех родителей, педагогов, а особенно детей, которые стремились и достигли особого результата», - рассказала Татьяна Лозницкая.

Начальник управления образования сообщила, что самое большое количество медалистов в 11-м лицее. Также в этом году 4 человека сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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От имени главы города Николая Козловского к выпускникам обратился его первый заместитель Сергей Гусев. «От имени главы города Великие Луки Николая Козловского и от себя лично сердечно поздравляю вас с получением высокой награды - медали «За особые успехи в учении»! Это достойная оценка вашего труда, усердия и стремления к знаниям. Вы - лучшие в учебе и науке, вами гордятся учителя и родители, ваши образовательные учреждения и родной город Великие Луки», - обратился к медалистам Сергей Гусев.

Он также отметил, что в основе достижений медалистов лежат таланты и большое трудолюбие, серьезная работа педагогов и поддержка родителей, которые приложили немало усилий, чтобы дать им качественное образование и правильные ориентиры в жизни.



«Уверен, что ваши способности, усердие и целеустремленность позволят вам достичь высоких результатов в профессиональном образовании и стать востребованными специалистами в избранной вами сфере деятельности», — сказал первый заместитель главы города.