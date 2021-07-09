Общество

Псковский губернатор: Мы подходим к пику распространения COVID-19

«Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, и, скорее всего, мы подходим к пику распространения заболевания», - об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении жителям региона. Его анонс опубликован в официальном телеграм-канале Псковской области.

Губернатор также напомнил, что под борьбу с коронавирусом будет перепрофилирована Псковская межрайонная больница.

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По состоянию на 8 июля в регионе выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии – 40 990. За сутки от COVID-19 избавились 119 пациентов, всего – 33 903. Скончались 494 человека.

Кроме того, в регионе провели 1 721 тест на коронавирус, всего – 430 437.