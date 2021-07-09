Общество

Псковичам посоветовали не заходить в воду пьяными

Главная причина возникновения несчастных случаев во время отдыха на воде в летний период — это незнание элементарных правил поведения на воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

С целью предотвращения происшествий на водных объектах главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует жителя региона придерживаться следующих рекомендаций:

купаться только в специально оборудованных местах;

не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

не допускать переохлаждения тела. Не следует находиться в воде более 10-15 минут.

не подплывать близко к идущим судам. Так как вблизи них возникает течение, которое может затянуть под винты.

не допускать грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

ни в коем случае нельзя оставлять возле воды без присмотра маленьких детей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться в воде.

с осторожностью стоит плавать на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

не использовать гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

не заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. «Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства», - пояснили в ведомстве.

«Если вы стали очевидцам происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, оцените свои силы и возможности. И позвоните в службу спасения по телефонам: 101 или 112», - добавили в МЧС.