Общество

Без зубрежки и нудных уроков: как на IT-курсах псковских школьников готовят для работы в Google

В компьютерной академии ШАГ начался осенний набор для детей от 7 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии.

Способность к работе с гаджетами и компьютером у современных детей есть практически с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние дети не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube, группы в соцсетях. Наши дети готовы к цифровизации, и они серьезно интересуются технологиями. Чтобы тяга к знаниям не пропала, помогут курсы IT.

В Пскове «Компьютерная Академия Шаг» открывает набор на программу компьютерного образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов на международном саммите ООН в Женеве. Представленная детская программа «Малая компьютерная академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

Дети любознательны и быстро схватывают все новое. Не нужно бояться, что увлечение компьютером отнимет детство. Напротив, нужно помочь ребенку глубже вникнуть в цифровой мир, особенно если ему это интересно. Тем более что в компьютерной академии процесс обучения построен не так, как в школе или институте. Нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления в игре.

C семи лет дети учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам веб-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

В течение обучения в «Малой Академии Шаг» дети перестают уделять внимание компьютерным играм, как это было раньше. Повышается успеваемость в школе, так как дети учатся не только разбираться в информационных технологиях, но также использовать их в жизни.

Учебная программа для детей 9–12 лет поможет им выразить себя с помощью компьютера. Ребенок знакомится с технологиями, интернетом, безопасностью в Сети, создает собственные игры и роботов LEGO. Дети 13–14 лет с нуля создают технические проекты и разрабатывают профессиональные игровые приложения и веб-сайты.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развить таланты.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями, задать свои вопросы можно на различных мероприятиях, проводимых в стенах компьютерной академии ШАГ. Для того, чтобы одними из первых попасть на подобное мероприятие, просим Вас заполнить на сайте Академии специальную форму: «Привет, Псков!». Как только ШАГ откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!

«Компьютерная Академия ШАГ»

Адрес академии: город Псков, Рижский проспект, дом 16, 2 этаж, помещения 217, 218;

Телефон: +7 921 00-44-007

Сайт: https://pskov.itstep.org/

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ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИЕЙ ШАГ»