Общество

Псковичам назвали последний день уплаты НДФЛ за 2020 год

15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на основании деклараций о доходах, полученных за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральной налоговой службы России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что отчитаться в налоговый орган до 30 апреля необходимо было гражданам, которые в 2020 году:

продали объекты недвижимости;

получили доход от сдачи в аренду своего имущества или от других видов деятельности;

получили в дар дорогие подарки не от близких родственников;

выиграли в лотерею;

получали доход от зарубежных источников;

являлись индивидуальными предпринимателями, нотариусами или адвокатами.

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Кроме того, возможность направить декларацию имеется и у пользователей мобильного приложения «Налоги ФЛ» с помощью облегченной жизненной ситуации «Заявить о доходе», которая позволяет сформировать и отправить декларацию буквально в несколько кликов.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет уведомление, на основании которого необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведомлении.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.