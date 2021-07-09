Общество

На очередную сессию соберутся депутаты Псковской гордумы 15 июля

На очередную 54-ю сессию соберутся депутаты Псковской городской Думы 15 июля. Постановление о созыве сессии, подписанное главой города Еленой Полонской, опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

В основную повестку включено 26 вопросов. В частности, депутаты изберут тайным голосованием Почетного гражданина города Пскова. Напомним, по итогам голосования, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей, на почетное звание претендуют руководитель псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова и председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раиса Кузина.

Также депутаты рассмотрят вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада №25 Елены Никитиной, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Любятово Владимира Попова и врача ультразвуковой диагностики Галины Федоровой.

Кандидатуру Ивана Шагина планируется согласовать для назначения на должность директора школы №47.

Кроме того, депутаты внесут изменения в устав города и городской бюджет, рассмотрят ряд имущественных вопросов и вопрос об изменении размера платы за содержание жилого помещения.

Ряд сотрудников учреждений здравоохранения Пскова будут награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы.