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Рисовать для Disney или кодить для Google: псковичам рассказали, где получить востребованную за рубежом профессию

19.07.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Рисовать для Disney или кодить для Google: где получить профессию, востребованную за рубежом, и как определить, какое направление лучше подходит для карьеры в IT, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компьютерной академии.

В списке лучших работодателей мира (по версии Forbes) первые позиции занимают крупнейшие IT-компании. В топ-10 входят Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Apple, IBM, Cisco. Не удивительно, что люди по всему миру мечтают там работать: высокие зарплаты, удобные и креативные офисы или полноценная удаленная работа во время пандемии, забота о сотрудниках и зависть знакомых. Устроиться на работу в компанию мечты есть шанс даже у псковичей. Начать путь нужно с правильного образования. Где и как его получить, читайте в специальном обзоре.

Где учиться на IT-специалиста?

Кто-то после школы поступил в «правильный» вуз. Но так везет не всем. Если захотелось кодить во взрослом возрасте, отучиться в университете можно, но долго. За пять лет мечта об IT-сфере может померкнуть.

Другой вариант — краткосрочные курсы. Быстро, дорого и… малоэффективно. За 3-4 месяца можно поверхностно освоить одно-два направления, но нельзя получить серьезных навыков. Выпускники таких курсов могут выполнять самые простые задачи, им постоянно нужно повышать свой уровень и доучиваться.

Оптимальным вариантом станет фундаментальное специализированное образование. За относительно короткое время можно получить полноценные основные навыки программирования или дизайна без «ненужной» философии или истории. Именно такое образование в Пскове предлагает компьютерная академия ШАГ.

Компьютерная академия ШАГ — крупный международный учебный центр дополнительного IT-образования, существует с 1999 года. Сегодня компании вроде Microsoft, Google и Apple не требуют от сотрудников диплом о высшем образовании, гораздо важнее практические навыки. Такие навыки и дает академия.

Чему учат?

Осенью в академии начнется обучение для взрослых по направлению: «Разработка программного обеспечения». Обучение основательное, но короче университетских программ. Подготовка длится 2,5 года.

Программа курса «Разработка программного обеспечения» очень насыщенная. Свое обучение студенты начинают с изучения процедурного программирования, структур данных, теорий алгоритмов и баз данных, затем идет объектно-ориентированное программирование с использованием нескольких языков, создание приложений для десктопов и мобильных устройств, разработка игр. Программа включает авторизованные курсы от Microsoft IT Academy и Cisco Networking Academy — студенты получают международные сертификаты в процессе обучения.

Как проходит обучение?

Минимум 80% обучения — это практика. И все преподаватели в академии — практики и профессионалы из IT-индустрии, которые передают опыт и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

В начале занятий даются необходимые знания. Студент отрабатывают полученные знания во время подготовки проектов, курсовых, дипломных работ, формируя навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства и работы. Также у студентов появляется портфолио.

В академии две формы обучения. Стационарное обучение: три занятия в неделю в вечернее время и два дня самостоятельной работы. На полустационарном всего одно большое занятие в выходные, но самостоятельно нужно заниматься четыре раза в неделю. Поэтому даже самые занятые люди смогут выбрать удобный вариант.

Еще одна особенность академии — возможность завершить обучение в любом филиале. Компьютерная академия «ШАГ» — это более 155 филиалов в 22 странах, где обучение идет одновременно и по единой программе. Так, студент из Пскова может переехать в Штаты и окончить курс, например, в Сиэтле.

Что ждет после обучения?

Каждый успешный студент академии получает диплом международного образца. Выпускники работают в крупнейших мировых компаниях — Microsoft, HP, Dell, IBM Amazon и многих других.

Многие уезжают за рубеж — работодателям в сфере IT не важен ваш родной язык, если вы владеете языком программирования. А кто-то предпочитает удаленную работу в комфортных условиях. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу.

Как поступить в академию?

В академию принимают студентов в возрасте от 15 до 55 лет. Особых требований нет. Каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. При необходимости ее помогут подтянуть. В академии уверены: специалистом можно стать даже с нуля.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями, задать свои вопросы можно на различных мероприятиях, проводимых в стенах компьютерной академии «ШАГ». Для того, чтобы одними из первых попасть на подобное мероприятие, просим вас заполнить на сайте Академии специальную форму: «Привет, Псков!». Как только «ШАГ» откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!

«Компьютерная Академия "ШАГ"»
Адрес: город Псков, Рижский проспект,  дом 16, 2 этаж, помещения 217, 218;

Телефон: +7 921 00-44-007
Сайт: https://pskov.itstep.org/

Вконтакте: https://vk.com/itsteppskov

Facebook: https://www.facebook.com/itsteppskov/

Instagram: https://www.instagram.com/itsteppskov/

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИЕЙ "ШАГ"»

Теги: #курсы программирования #профессиональное компьютерное образование #IT образование #образование для детей
Источник: Псковская Лента Новостей
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