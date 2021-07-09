Общество

В Великих Луках в день семьи, любви и верности наградили супругов Барановых

8 июля в здании администрации города Великие Луки состоялось традиционное награждение в честь Дня семьи, любви и верности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации, символично, что в этом году, когда весь мир продолжает бороться с пандемией, медали «За любовь и верность» была удостоена супружеская пара Геннадия Ивановича и Екатерины Дмитриевны Барановых, которые уже долгие годы работают в системе здравоохранения города.

С Днем семьи, любви и верности пару поздравила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина. Она зачитала приветственный адрес от имени исполняющей обязанности главы городской администрации Светланы Степановой.

«Такой значимой семейной награды удостаиваются только самые крепкие, дружные семьи, которые с честью выдержали испытание временем, бытовыми трудностями и сложностями, сохранили взаимную любовь и верность друг к другу. Сегодня в этом зале именно такая семья, в которой на протяжении многих десятков лет бережно хранят семейный очаг и лучшие семейные традиции нашего народа. Ваше взаимное уважение и забота друг о друге, поддержка и любовь, которую вы пронесли через годы, должны быть примером для всех великолукских семей. Отдельных слов признания заслуживает ваша преданность профессии, трудолюбие, высокая работоспособность, которые вы передали сыну – достойному продолжателю славной династии врачей.

Она пожелала, чтобы в семье всегда царили любовь и гармония, чтобы дом был уютным, теплым и гостеприимным.

От себя лично Юлия Ярышкина выразила надежду, что и у сына Барановых – Дмитрия будет такая же дружная семья как у его родителей: «Искренне благодарю вас за неравнодушное отношение к профессии, городу, людям и своей семье, которая является реальным примером для многих семей города.

Барановых также поздравила начальник территориального отдела города Великие Луки Комитета по социальной защите Псковской области Мария Ульянова: «Равняться на вас, на таких прекрасных супругов, родителей, работников – обязанность любой молодой семьи. Благодарю, что вы такая прекрасная и достойнейшая семья».

Знакомство Барановых произошло в 1986 году, когда второго декабря Геннадий Иванович приехал на месяц в Усвяты на практику. Екатерина Дмитриевна в это время работала по распределению в поселке акушером-гинекологом.

«Помню, была морозная и снежная зима, я ходила на работу в валенках и толстом платке. Как только увидела этого молодого человека, сразу подумала – я бы за такого замуж вышла», – вспоминает Екатерина Баранова. Так и случилось. Уже через три недели после знакомства, 27 декабря пара скрепила свой союз узами брака. «Это была судьба, иначе такого быстрого решения пожениться не было бы», – отмечает Геннадий Иванович.

Уже 35 лет они живут вместе. Воспитали сына – Дмитрия, который также пошел по стопам родителей. В 2011 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию, в которой в свое время учился его отец. Сегодня Дмитрий Баранов работает врачом-эндоскопистом в ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова».

Отвечая на вопрос, как им удалось сохранить крепкую семью на такие долгие годы, супруги ответили, что отчасти помогла специфика профессии: «Из-за дежурств мы нечасто виделись. В лучшем случае 2-3 раза в неделю. Поэтому успевали соскучиться друг по другу. Когда постоянно занят работой, бытовых проблем почти не замечаешь. Да, мы жили в общежитии, особых жизненных благ не было, зато была молодость и любовь. Потом достаток появился, отошли на другой план какие-то моменты. Наверное, так и должно быть», – так высказались супруги Барановы.

Глава семьи добавил, что их родители также показали достойный пример семейной жизни, ведь сами прожили вместе долгие годы.

«Главное в жизни – Родина и семья. Нужно помнить свои корни, любить малую родину и ценить семью. Наверное, в этом и есть счастье. Мой муж и мой сын – моя гордость», – отметила Екатерина Дмитриевна.

Также Барановы признались, что получить награду для них было неожиданностью. «Даже не знали, что такая награда существует. Очень приятно, что руководство города отметило нас», – поделилась Екатерина Баранова.