Общество

Руководитель информационного центра НАК встретился в журналистами в Пскове

Руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский встретился в журналистами в Пскове в ходе круглого стола сегодня, 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область — относительно спокойный регион. Но нас это совершенно не должно успокаивать», — сказал журналистам Андрей Пржездомский.

В последнее время происходит трансформация терроризма по нескольким направлениям, продолжил руководитель информационного центра НАК. Так, произошло его омоложение, он распространяется по стране, меняется характер преступлений, которые сейчас направлены на максимальный резонанс в обществе.

Кроме того, происходит «саморадикализация» молодежи, отметил Андрей Пржездомский. «Противоядия этому в полной мере не найдено», — сказал руководитель информационного центра НАК.

Также на встрече с журналистами спикер затронул вопросы и проблемы взаимодействия ведомства со средствами массовой информации.